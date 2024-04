Taxa de desemprego no Brasil sobe menos que o esperado no 1º tri e renda aumenta

No primeiro trimestre, a chamada população desocupada subiu 6,7% frente ao trimestre encerrado em dezembro de 2023, um aumento de 542 mil pessoas em busca de trabalho, atingido um total de 8,623 milhões de pessoas. Apesar disso, a população desocupada está 8,6% abaixo do contingente registrado no mesmo trimestre de 2023.

Já o total de ocupados recuou 0,8% na comparação trimestral e chegou a 100,203 milhões, mas está 2,4% acima do número de trabalhadores registrados no primeiro trimestre do ano passado.

“Esse movimento de alta do desemprego é típico do começo de cada ano, sempre há dispensa de temporários. Não há uma piora no mercado, até porque houve perda de ocupação mas ainda assim a população com carteira ficou constante e a perda de ocupação não foi com redução da formalidade, e sim pela informalidade", explicou Adriana Beringuy, coordenadora do IBGE.

O número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado não teve variação significativa na comparação com o trimestre anterior, de acordo com o IBGE, permanecendo em 37,984 milhões.

"A estabilidade do emprego com carteira no setor privado, em um trimestre de redução da ocupação como um todo, é uma sinalização importante de manutenção de ganhos na formalização da população ocupada”, destacou Beringuy.