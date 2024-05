Câmara dos Deputados da Argentina aprova reformas de Milei

O pacote de medidas fiscais aumenta os impostos sobre altos salários -- uma medida amplamente rejeitada pelos sindicatos -- e reduz drasticamente a taxação de bens pessoais, entre outros aspectos.

O tratamento parlamentar favorável ao governo foi bem recebido pelos mercados, com destaque para os ativos e a estabilidade do mercado de câmbio.

“Poder avançar com as reformas e o pacote fiscal acaba sendo importante para consolidar a sustentabilidade do superávit fiscal, não apenas por sua dinâmica, mas também pelo consenso político que isso implicaria para estender a alta aprovação social e para esperar que uma reativação da atividade econômica possa ser alcançada em breve”, disse o economista Gustavo Ber.

A Argentina sofre com uma inflação anual superior a 250%, que Milei pretende baixar com um profundo ajuste fiscal que está afetando o consumo e poderia aumentar o desemprego e a pobreza, de acordo com vários especialistas.

