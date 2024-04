China intensificará apoio à economia e usará ferramentas com flexibilidade, diz Politburo

PEQUIM (Reuters) - A China intensificará o apoio à economia com políticas monetárias prudentes e políticas fiscais proativas, incluindo taxas de juros e de compulsório, disse o Politburo do Partido Comunista segundo a mídia estatal nesta terça-feira.

O principal órgão decisório do partido disse que será flexível com as políticas, com os investidores esperando mais estímulos para a segunda maior economia do mundo, que cresceu mais rápido do que o previsto no primeiro trimestre mas ainda enfrenta obstáculos.

"A recuperação sustentada e a melhora da economia ainda enfrentam muitos desafios", disse o Politburo, de acordo com a agência de notícias Xinhua, após uma reunião presidida pelo presidente Xi Jinping.