Dados de inflação aumentam confiança em corte de juros pelo BCE em junho, diz Villeroy

PARIS (Reuters) - Os dados de inflação da França e da zona do euro divulgados nesta terça-feira aumentam a confiança de que o Banco Central Europeu (BCE) poderá começar a cortar os juros em junho, disse a autoridade do banco François Villeroy de Galhau.

A inflação francesa e a inflação mais ampla da zona do euro se mantiveram estáveis em abril, em 2,4%, com as pressões subjacentes sobre os preços desacelerando ligeiramente na região, mostraram os dados oficiais nesta terça-feira.

Villeroy, que também é presidente do banco central francês, disse que os dados aumentaram a confiança de que a inflação retornará à meta de 2% do BCE até o próximo ano.