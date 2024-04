Economia da Alemanha evita recessão com impulso de construção e exportações

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A economia alemã evitou uma recessão no início do ano, crescendo mais do que o esperado graças ao setor de construção e às exportações, segundo dados preliminares divulgados nesta terça-feira.

A economia cresceu ligeiramente no primeiro trimestre, com alta de 0,2% do Produto Interno Bruto em relação aos três meses anteriores, em termos ajustados.