Gastos do consumidor e investimentos impulsionam crescimento da França no 1º trimestre

(Reuters) - A economia francesa ganhou impulso no primeiro trimestre, crescendo um pouco mais rápido do que o esperado diante do aumento nos gastos dos consumidores e no investimento das empresas, mostraram dados oficiais publicados nesta terça-feira.

A segunda maior economia da zona do euro cresceu 0,2% nos primeiros três meses do ano, após expansão de 0,1% no quarto trimestre de 2023, disse a agência de estatísticas INSEE em seu relatório trimestral do PIB.

Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,1% d PIB, enquanto o Banco da França estimava um crescimento de 0,2% e o INSEE esperava estabilidade.