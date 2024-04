GPA adere a acordo paulista para quitação de débitos de ICMS

De acordo com o GPA, o impacto do acordo no fluxo de caixa da companhia deverá ser substancialmente mitigado pelo término, em julho de 2024, de outro parcelamento tributário, relacionado com o Refis Federal.

O efeito líquido no resultado é de uma despesa estimada em 261 milhões de reais, que será lançado no resultado do primeiro trimestre.