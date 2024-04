Ibovespa fecha em queda com cautela antes de Fed em feriado

"Considerando que amanhã será a agenda mais importante da semana e nossos mercados estarão fechados em virtude do feriado, é improvável que os investidores estejam dispostos a aumentar consideravelmente a parcela de risco em seus portfólios durante a sessão", observaram em nota a clientes.

DESTAQUES

- SANTANDER BRASIL UNIT destoou da tendência na bolsa e valorizou-se 2,74%, a 28,90 reais, em meio à análise do balanço do primeiro trimestre, que mostrou alta de 41,2% no lucro líquido. A margem financeira bruta da instituição como um todo foi de 14,8 bilhões de reais, aumento de 14,5%. Na máxima, a ação chegou a saltar 5%. Na visão de analistas do JPMorgan, foi um bom trimestre, com o banco mostrando uma dinâmica de rentabilidade melhorada.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 1,88%, a 31,36 reais, e BRADESCO PN, que divulga seu balanço na quinta-feira, antes a abertura do mercado, encerrou com variação negativa de 0,43%, a 14,00 reais.

- MULTIPLAN ON perdeu 4,19%, a 22,89 reais. Analistas do Citi citaram afirmaram que o Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP), que faz parte do grupo de controle da empresa com 27,4% das ações até o último dia 31 de março, reduziu sua participação na empresa para 18,5% com a venda de um bloco de ações, redução máxima já que as ações remanescentes estão vinculadas ao acordo de acionistas. "Lendo o acordo de acionistas, nossa interpretação é que o investidor pode vender os 18% restantes, mas permitindo uma janela de 120 dias para o outro acionista controlador da Multiplan exercer ou não o direito de preferência", citaram.

- VALE ON fechou com declínio de 0,95%, a 63,29 reais, em dia de queda dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na bolsa de Dalian cedeu 0,5%, para 870,50 iuanes (120,19 dólares) por tonelada.