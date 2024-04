Ibovespa recua com cautela em véspera de feriado que terá decisão do Fed

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 0,38%, a 32,08 reais, e BRADESCO PN, que divulga seu balanço na quinta-feira, antes a abertura do mercado, subia 0,14%, a 14,08 reais.

- VALE ON tinha declínio de 1,05%, a 63,23 reais, em dia de queda dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na bolsa de Dalian cedeu 0,5%, para 870,50 iuanes (120,19 dólares) por tonelada.

- PETROBRAS PN recuava 0,57%, a 41,91 reais, tendo no radar dados mostrando que a produção média diária total de óleo e gás no Brasil e no exterior somou 2,776 milhões de barris de óleo equivalente (boed) nos primeiros três meses do ano, alta de 3,7% ano a ano, mas queda de 5,4% na base trimestral. No exterior, o petróleo Brent perdia 0,32%.

- ISA CTEEP ON caía 0,55%, a 25,14 reais, após um lucro líquido de 409,2 milhões de reais no primeiro trimestre, alta de 33,7% na comparação anual, um desempenho que, segundo executivos da elétrica, reflete a estratégia de crescimento com novos ativos e investimentos para elevar a receita.