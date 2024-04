Índice europeu STOXX 600 cai pressionado por gigantes automotivas e com investidores analisando dados de inflação 

A Volkswagen, a Mercedes-Benz e a Stellantis caíram entre 4% e 10% depois de registrarem vendas e receitas no primeiro trimestre menores conforme se prepararam para lançar novos modelos, enfrentando custos mais altos e demanda mais fraca por carros novos.

Já o BBVA caiu 6,6% depois que o segundo maior banco da união monetária e o Sabadell disseram que haviam iniciado negociações para explorar uma possível fusão. As ações do Sabadell subiram 3,5% com a notícia.

Enquanto isso, dados mostraram que a economia da zona do euro se recuperou no primeiro trimestre frente a uma leve recessão, com a Alemanha voltando a crescer, enquanto a inflação se estabilizou, reforçando os argumentos a favor de um corte nos juros em junho pelo Banco Central Europeu (BCE).

O STOXX 600 passou por um período de volatilidade em abril e está sendo negociado a uma distância de quase 14% de seu recorde. O índice registrou seu primeiro declínio mensal em seis meses, pressionado por taxas de juros recordes, tensões no Oriente Médio e incerteza sobre as perspectivas da política monetária do BCE.

Em LONDRES, o índice Financial Times teve variação negativa de 0,04%, a 8.144,13 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 1,03%, a 17.932,17 pontos.