Inflação na zona do euro segue em 2,4% em abril e reforça justificativa de corte de juros

FRANKFURT (Reuters) - A inflação da zona do euro repetiu em abril a taxa do mês anterior conforme esperado, mas um indicador crucial das pressões subjacentes dos preços desacelerou, solidificando um argumento já forte para que o Banco Central Europeu corte as taxas de juros em junho.

O BCE prometeu um corte nos juros em 6 de junho desde que não haja nenhuma surpresa desagradável na evolução dos salários ou dos preços, e os dados desta terça-feira foram consistentes com a trajetória que o banco viu em sua última rodada de projeções em março.

A inflação nos 20 países que compartilham a moeda euro foi de 2,4% em abril, o mesmo que em março e em linha com as expectativas em uma pesquisa da Reuters com analistas.