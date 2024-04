Investidores da Anglo se preocupam com escolha seletiva de ativos em oferta da BHP

A BHP propôs que a Anglo vendesse suas ações nas unidades Anglo Platinum (Amplats) e Kumba Iron Ore como uma opção para sair dos ativos sul-africanos que ela não quer que sejam incluídos no acordo.

A Anglo disse que a proposta não solicitada subvalorizou significativamente a empresa e introduziu incertezas, complexidades e risco de execução.

Se a proposta da BHP for levada adiante, os investidores da Anglo "poderão ficar presos a três pedaços de papel para um negócio que pode levar muito tempo para ser fechado", disse à Reuters uma fonte de uma gestora de fundos sediada na Cidade do Cabo.

O processo de cisão dos ativos sul-africanos poderia levar até 18 meses, acrescentou a fonte, devido aos vários processos regulatórios pelos quais a transação precisaria passar. Existe o risco de que as autoridades reguladoras sul-africanas, especialmente o banco central, possam se preocupar com a saída de capital de investidores estrangeiros que não estejam dispostos a manter as ações, acrescentou a fonte.

"A BHP poderia simplesmente fazer uma oferta limpa e, em seguida, caberia a ela lidar com a desvinculação das ações", disse a fonte. "Quando o negócio for concluído, eles desvinculam a Amplats e a Kumba de seus acionistas."

Os preços das ações da Amplats e da Kumba também poderiam sofrer uma pressão de venda significativa se as unidades fossem cindidas, uma vez que vários acionistas não poderiam manter as ações como estão na África do Sul, disse outra fonte familiarizada com as empresas.