Japão pode ter gastado US$36 bi na intervenção de 29 de abril, sugerem dados do BC

Por Kevin Buckland

TÓQUIO (Reuters) - As autoridades japonesas podem ter gastado cerca de 5,5 trilhões de ienes (35,06 bilhões de dólares) para sustentar a moeda na segunda-feira depois de ela atingir novas mínimas de 34 anos, sugeriram dados do Banco do Japão nesta terça.

A projeção do banco central para as condições do mercado na quarta-feira indicou um recebimento líquido de fundos de 7,56 trilhões de ienes, em comparação com um recebimento líquido de 2,05 a 2,30 bilhões de ienes estimado pelas corretoras do mercado monetário, excluindo a intervenção.