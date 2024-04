Mercado mantém estimativas e segue vendo corte de 0,5 p.p. na Selic em maio, mostra Focus

Já para junho o mercado segue vendo redução do ritmo de cortes para 0,25 ponto percentual.

As projeções para a inflação também ficaram inalteradas, com a alta do IPCA calculada em 3,73% e 3,60%, respectivamente, para 2024 e 2025

O centro da meta oficial para a inflação em 2024, 2025 e 2026 é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), as projeções de crescimento foram mantidas em 2,02% para este ano e 2,00% para o próximo.

(Por Camila Moreira)