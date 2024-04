Mina da Brazil Potash na Amazônia quer bater canadenses e russos no preço

Isso e os novos projetos de mineração que estão surgindo no Canadá e no Laos provavelmente manterão os preços sob controle, disseram eles.

"No total, nosso custo para minerar, processar e entregar o potássio aos agricultores do Estado de Mato Grosso será de 130 dólares por tonelada", disse o CEO Matt Simpson em uma entrevista na segunda-feira, indicando o custo de produção no Brasil em 80 dólares por tonelada e o do transporte em 50 dólares por tonelada.

De acordo com uma outra avaliação de preços, que não baliza os negócios da empresa, o custo de extração da Rússia é estimado em 50 dólares e o do Canadá em 80 dólares, disse Simpson. Por esta avaliação, o Brasil seria menos competitivo que a Rússia em "em linha" com o Canadá.

O Brasil depende de importações para quase 100% dos suprimentos de potássio, que vêm de países como Canadá e Rússia.

Simpson observou que apenas o frete vinculado às importações de potássio é maior do que o custo total para a empresa, cuja mina está significativamente mais próxima dos produtores locais.

Em uma apresentação enviada à Reuters, o preço do potássio da empresa no Brasil foi previsto em 459 dólares em uma base de custo e frete (CFR), o que pareceu alto para os analistas que falaram com a Reuters.