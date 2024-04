Minério de ferro tem queda em sessão antes do feriado, mas caminha para ganhos mensais

(Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro e do aço caíram nesta terça-feira em meio a um sentimento de risco antes de um feriado na China, mas a maioria dos vencimentos deve registrar um ganho mensal devido à melhor perspectiva de demanda do setor imobiliário.

O minério de ferro mais negociado na bolsa de Dalian caiu 0,5%, para 870,50 iuanes (120,19 dólares) por tonelada métrica. Ainda assim, subiu 16,2% este mês, no caminho para a maior alta mensal desde junho de 2023.

Os mercados na China, o maior consumidor de aço do mundo, estarão fechados para um feriado nacional de 1 a 3 de maio.