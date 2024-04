Petróleo cai com maior produção de petróleo dos EUA e esperanças de cessar-fogo Israel-Hamas

Já os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA caíram 0,70 dólar, ou 0,9%, a 81,93 dólares.

O contrato do primeiro mês para ambos os contratos de referência perdeu mais de 1% na segunda-feira.

A produção de petróleo dos EUA aumentou para 13,15 milhões de barris por dia (bpd) em fevereiro, versus 12,58 milhões de bpd em janeiro, no seu maior aumento mensal desde outubro de 2021, disse a Administração de Informação de Energia. Enquanto isso, as exportações subiram para 4,66 milhões de bpd, contra 4,05 milhões de bpd no mesmo período.

Espera-se que os estoques de petróleo dos EUA tenham caído cerca de 1,1 milhão de barris na semana encerrada em 26 de abril, mostrou uma pesquisa estendida da Reuters nesta terça-feira.

As expectativas de que um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas possa estar à vista aumentaram nos últimos dias, na sequência de um novo esforço liderado pelo Egito para relançar negociações paralisadas entre os dois.

(Reportagem de Arathy Somasekhar; reportagem adicional de Noah Browning e Deep Kaushik Vakil em Lodnon, Georgina McCartney em Houston e Emily Chow)