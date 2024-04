Principal diplomata de câmbio do Japão diz que está pronto para lidar com o iene 24 horas por dia

Por Makiko Yamazaki e Kanupriya Kapoor

TÓQUIO (Reuters) - O principal diplomata cambial do Japão, Masato Kanda, disse nesta terça-feira que as autoridades estão prontas para lidar com questões cambiais 24 horas por dia, mas se recusou a comentar se o Ministério das Finanças realizou uma intervenção para sustentar o iene na véspera.

"Estamos prontos 24 horas, portanto, seja em Londres, Nova York ou Wellington, não faz diferença", disse o vice-ministro de Finanças para Assuntos Internacionais a repórteres.