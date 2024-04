Wall St cai com dados de custos trabalhistas e antes de decisão do Fed

Por Shristi Achar A e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta terça-feira, com a cautela prevalecendo antes da decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros e com os custos trabalhistas mais fortes do que o esperado sugerindo uma inflação persistente.

Os custos trabalhistas nos Estados Unidos aumentaram no primeiro trimestre em meio a uma alta nos salários e benefícios, confirmando o aumento da inflação no início do ano, o que provavelmente adiará um corte muito esperado na taxa de juros em 2024.