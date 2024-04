Zona do euro cresce mais do que o esperado no 1º trimestre após recessão

BRUXELAS (Reuters) - A economia da zona do euro expandiu mais do que o esperado no primeiro trimestre de 2024, impulsionada pelo retorno do crescimento da Alemanha e pela forte expansão da Espanha, mostraram dados preliminares da agência europeia de estatísticas Eurostat nesta terça-feira.

O Produto Interno Bruto aumentou 0,3% na comparação trimestral e cresceu 0,5% na base anual, contra expectativas do mercado de que ambos os dados teriam uma expansão de 0,2%.

Os números do PIB do quarto trimestre foram revisados para baixo e mostram contração de 0,1%, contra estagnação informada antes, o que significa que a zona do euro estava em uma recessão técnica no segundo semestre de 2023.