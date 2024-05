Inflação da zona do euro está no caminho certo e voltará à meta em breve, diz De Cos, do BCE

LONDRES (Reuters) - A inflação da zona do euro está caindo como esperado e chegará a 2% no meio do próximo ano, depois de alguns meses agitados, disse um dos formuladores de política do Banco Central Europeu, Pablo Hernández de Cos, nesta quarta-feira.

“Efeitos com base em energia, o relaxamento de medidas fiscais relacionadas à crise e a moderação relativamente lenta de serviços de inflação farão com que as taxas de inflação flutuem durante 2024, antes de atingirem nosso objetivo de 2% em meados de 2025”, afirmou De Cos, presidente do banco central da Espanha, em Londres.

“Estamos cada vez mais confiantes de que estamos no caminho certo para atingir nossa meta de inflação de 2% relativamente em breve”, disse, ecoando as palavras do chefe do banco central holandês, Klaas Knot, outra voz influente entre os 26 membros do Conselho do BCE.