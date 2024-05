Pfizer eleva previsão de lucro com base em corte de custos e queda menor em demanda do Paxlovid

(Reuters) - A Pfizer elevou sua previsão de lucro anual nesta quarta-feira e divulgou resultados do primeiro trimestre que superaram as estimativas de Wall Street em cortes de custos, uma queda menor do que se temia nas vendas de seu tratamento antiviral para Covid e fortes vendas de sua vacina contra pneumonia.

As vendas do tratamento contra o câncer Padcev, que a Pfizer adquiriu em um acordo de 43 bilhões de dólares com a Seagen, também ficaram acima das expectativas dos analistas.

O acordo da Seagen e seu plano de corte de custos de 4 bilhões de dólares são uma parte fundamental da estratégia de crescimento da Pfizer pós-Covid. Os investidores também estão acompanhando o desempenho da nova vacina RSV da empresa, que tem ficado atrás de uma vacina rival da GSK desde que ambas foram lançadas.