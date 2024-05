Atividade industrial da zona do euro piora em abril, mostra PMI

Por Jonathan Cable

LONDRES (Reuters) - A retração da atividade industrial na zona do euro aprofundou-se em abril devido à queda da demanda apesar de as fábricas terem cortado os preços, levando as empresas a reduzir novamente o número de funcionários, segundo uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira.

No entanto, os resultados foram desiguais na região, com a situação se deteriorando na França e na Itália, enquanto que na Alemanha o setor ficou mais perto de se expandir. Já na Espanha atividade expandiu no ritmo mais rápido em quase dois anos, graças a um aumento na demanda.