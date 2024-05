Crescimento da indústria brasileira tem em abril ritmo mais forte em quase 3 anos, mostra PMI

Mas ao mesmo tempo a demanda aquecida exerceu pressão sobre as cadeias de oferta e elevou a inflação. Tanto os custos de insumos quanto os preços cobrados subiram no ritmo mais forte desde agosto de 2022. Os fabricantes destacaram aumentos nos custos de commodities e de transporte, junto com a escassez de certos insumos.

"Apesar de o PMI mostrar uma intensificação dos custos de insumos e da inflação dos preços cobrados, esperamos que o banco central continue a reduzir a taxa básica de juros -- embora em um ritmo mais lento -- em meio à postura monetária ainda restritiva", disse De Lima.

O BC já reduziu a Selic em 3 pontos percentuais desde agosto do ano passado, para o patamar atual de 10,75%, e volta a se reunir no início de maio. Declarações de autoridades apontando preocupações principalmente com a inflação subjacente e com as incertezas levaram a um aumento nas apostas de que o próximo corte será de apenas 0,25 ponto percentual, e não de 0,5 ponto como ocorreu até agora.