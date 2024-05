Lucro ajustado da Gerdau recua 48% no 1º tri com queda nas vendas de aço

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Gerdau registrou uma queda de 47,9% ano a ano no seu lucro líquido ajustado do primeiro trimestre, para 1,25 bilhão de reais, com queda no volume de vendas de aço em meio a "importações excessivas" do material no mercado brasileiro.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da companhia somou 2,81 bilhões de reais nos primeiros três meses do ano, recuo de 34,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. A margem Ebitda ajustada foi de 17,4%, 5,5 pontos percentuais abaixo do patamar de um ano antes.