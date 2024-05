Bradesco tem leve queda em lucro do 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O Bradesco reportou nesta quinta-feira queda de 1,6% no lucro líquido recorrente do primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, mas o resultado ainda assim superou as previsões de analistas.

O banco registrou lucro líquido recorrente de 4,21 bilhões de reais no período de janeiro a março, enquanto projeções de analistas compiladas pelo LSEG apontavam 3,92 bilhões.

A margem financeira recuou 9%, a 15,15 bilhões de reais, pressionada por recuo na margem com clientes, enquanto a margem com mercado se recuperou de resultado negativo de 312 milhões de reais no primeiro trimestre de 2023 para 630 milhões no início deste ano.