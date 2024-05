Lucro do Mercado Livre sobe 71% no 1º tri impulsionado por Brasil e México

SÃO PAULO (Reuters) - O Mercado Livre divulgou nesta quinta-feira um aumento de 71% no lucro líquido do primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, superando as expectativas de analistas, com o desempenho de suas operações no Brasil e no México compensando alguns efeitos negativos na Argentina.

A gigante do comércio eletrônico, que opera um marketplace em 18 países e também é dona da fintech Mercado Pago, registrou lucro líquido de 344 milhões de dólares nos primeiros três meses do ano, contra estimativa média de analistas consultados pela LSEG de 314 milhões de dólares.

A empresa divulgou algumas mudanças em seu relatório de resultados, incluindo a reclassificação das linhas de receita e despesas de juros do Mercado Pago, com um impacto positivo de 99 milhões de dólares na receita líquida, mas sem efeitos no lucro líquido. As mudanças também incluem uma alteração nos termos e condições do Mercado Envios, que teve um impacto negativo de 10 milhões de dólares sobre o lucro líquido.