Operador demitido do Société Générale critica chefes por apostas não autorizadas

PARIS (Reuters) - Um dos traders do Société Générale dispensados pelo banco francês no ano passado após a descoberta de uma série de apostas não autorizadas criticou seus ex-chefes, dizendo que eles foram culpados por não terem identificado as negociações.

Kavish Kataria, ex-vice-presidente do SocGen em Hong Kong, disse no LinkedIn na quinta-feira que seu emprego havia sido encerrado com pagamento equivalente a sete dias e seu bônus do ano anterior retido, apesar de, segundo ele, o banco ter lucrado mais de 50 milhões de dólares em oito meses.

"Em vez de assumir a responsabilidade pelo lapso em seu sistema de risco e por não identificar as operações no momento certo, eles me demitiram e rescindiram meu contrato", disse ele.