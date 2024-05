Wall St avança com Fed sinalizando viés mais brando antes de dados de emprego

O índice de tecnologia Nasdaq ficou na liderança com um impulso saudável das ações de chips, depois que a Qualcomm divulgou vendas e lucros trimestrais acima das expectativas dos analistas.

Os mercados continuaram a analisar as garantias do chair do Fed, Jerome Powell, na quarta-feira, de que a próxima medida de política monetária do banco central será reduzir sua taxa básica, depois de ter deixado os juros inalterados no final de sua reunião mensal. Entretanto, ele destacou que as fortes leituras recentes da inflação sugeriram que o primeiro desses cortes nos custos de empréstimos poderia demorar muito para acontecer.

"(O Fed) não está disposto a aumentar os juros daqui para frente. Eles manterão a taxa básica inalterada e, a qualquer sinal de fraqueza econômica ou inflação mais baixa, estarão prontos para saltar sobre isso e cortar", disse Paul Nolte, consultor sênior de patrimônio e estrategista de mercado da Murphy & Silvest.

Dados divulgados nesta quinta-feira incluíram pedidos de auxílio-desemprego mais contidos, uma queda nas demissões em massa planejadas, um aumento nos custos trimestrais de mão de obra e uma desaceleração acentuada na produtividade, o que coloca o foco no relatório de emprego de abril, que será acompanhado de perto na sexta-feira.

O Dow Jones subiu 0,85%, para 38.225,66 pontos. O S&P 500 ganhou 0,91%, para 5.064,2 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,51%, para 15.840,96 pontos.

Nove dos 11 principais setores do S&P 500 terminaram em alta, com as empresas de tecnologia na liderança dos ganhos.