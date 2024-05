Braskem paralisa temporariamente algumas operações no RS após fortes chuvas

SÃO PAULO (Reuters) - A Braskem iniciou nesta sexta-feira uma ação que envolve a paralisação de algumas de suas plantas industriais no Polo Petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul, devido às fortes chuvas dos últimos dias na região, que têm impactado o fornecimento de insumos.

Entre as paralisações estão algumas linhas de produção de resinas à base de polietileno (PE) e de polipropileno (PP), além de químicos e combustíveis, segundo a empresa, enquanto as unidades interrompidas envolvem uma das unidades de olefinas e quatro das seis unidades de resinas termoplásticas do polo.

A petroquímica acrescentou que a produção será retomada "quando forem restabelecidas as condições seguras, a retomada do fornecimento de insumos e liberadas as vias de acesso".