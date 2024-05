Dólar acelera queda para mais de 1% após dados de emprego abaixo do esperado nos EUA

Esse movimento estava em linha com a queda de cerca de 0,6% do índice do dólar frente a uma cesta de pares fortes, depois que a criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos desacelerou bem mais do que o esperado em abril e os ganhos salariais anuais arrefeceram.

A economia norte-americana abriu 175 mil vagas fora do setor agrícola no mês passado, informou o Departamento do Trabalho em seu relatório de emprego nesta sexta-feira. Os dados de março foram revisados para cima, mostrando abertura de 315 mil empregos, em vez dos 303 mil informados anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 243 mil vagas.

"A semana certamente está terminando de forma mais construtiva do que começou, com os mercados avaliando positivamente tanto as comunicações do Fomc como o pacote de dados do mercado de trabalho", avaliou Danilo Igliori economista-chefe da Nomad.

"O mês está só no início, mas é possível que maio traga outra reviravolta nas expectativas sobre a trajetória de juros nos EUA, dessa vez para o lado positivo."

Na esteira dos dados, operadores elevaram as apostas de que o Federal Reserve realizará seu primeiro corte na taxa de juros em setembro, com parte dos mercados que via esse movimento apenas a partir de novembro antecipando suas projeções.