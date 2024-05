EUA devem ter registrado crescimento sólido do emprego e de salários em abril

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - O crescimento do emprego nos Estados Unidos provavelmente desacelerou para um ritmo ainda sólido em abril, com os salários mantendo seu aumento constante, o que aliviaria os temores de que a economia estivesse estagnada após a atividade ter enfraquecido consideravelmente no primeiro trimestre.

O relatório de emprego do Departamento do Trabalho, nesta sexta-feira, deve mostrar também que a taxa de desemprego está se mantendo abaixo de 4% pelo 27º mês consecutivo. A resistência do mercado de trabalho, entretanto, deixa o Federal Reserve sem pressa para começar a cortar a taxa de juros, o que poderia desacelerar significativamente a economia.