Ibovespa fecha em alta com melhora em perspectivas sobre juros nos EUA

- GERDAU PN avançou 5,53%, a 19,66 reais, mesmo após reportar na noite da véspera queda de 47,9% ano a ano no seu lucro líquido ajustado do primeiro trimestre, para 1,25 bilhão de reais. Em paralelo, a empresa anunciou pagamento de dividendos equivalentes a 589 milhões de reais e a emissão de debêntures simples no valor de 1,5 bilhão com vencimento em maio de 2029. Nesta sexta-feira, a companhia divulgou que vai avaliar a instalação de uma usina de aços especiais no México. Analistas do BTG Pactual chamaram a atenção para o resultado operacional medido pelo Ebitda que superou as previsões deles e forneceu sinais iniciais de um "fundo do poço" em sua unidade brasileira. Eles também elevaram a recomendação das ações para "compra".

- EZTEC ON valorizou-se 6,01%, a 14,64 reais, após a construtora mostrar na noite de quinta-feira avanço de 34% no lucro líquido do primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, para 56,7 milhões de reais. A performance positiva teve endosso relevante do alívio na curva de juros no Brasil, que reverberou em outras construtoras, com o índice do setor imobiliário na B3 fechando em alta de 3,97%.

- GPA ON subiu 6,60%, a 3,39 reais, após fechar a venda de imóveis que compõem a sua sede administrativa localizada em São Paulo pelo valor total de 218 milhões de reais.

- IRB(RE) ON encerrou com elevação de 1,71%, a 44,50 reais, após divulgar nesta sexta-feira que efeito positivo de 185,5 milhões de reais no caixa após combinação de transações que incluíram recebimento de valores devidos pela União e antecipação de resgate de debêntures.

- IGUATEMI UNIT avançou 2,68%, a 22,20 reais, após a operadora de shopping centers divulgar na véspera, depois do fechamento do mercado, que teve lucro líquido ajustado de 108,4 milhões de reais no primeiro trimestre, avanço de 63% frente ao mesmo período no ano passado. A presidente-executiva da Iguatemi, Cristina Betts, afirmou nesta sexta-feira que o desempenho da receita líquida com operações de shoppings deve continuar no topo das previsões da companhia, após o crescimento de 8% no primeiro trimestre do ano.

- SABESP ON valorizou-se 0,64%, a 80,80 reais, tendo no radar a sanção pelo prefeito de São Paulo na quinta-feira do projeto de lei que autoriza o município a aderir à privatização da companhia paulista de saneamento básico. O presidente da Sabesp afirmou no início do mês que a companhia espera lançar a oferta de ações para a privatização "no final do mês de maio ou início de junho".