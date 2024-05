Sobe para 37 total de mortes por chuvas no RS; autoridades esperam número ainda maior

(Reuters) -As chuvas intensas que têm atingido o Rio Grande do Sul desde o início desta semana já deixaram ao menos 37 mortos e mais de 70 desaparecidos, afetando quase metade dos municípios do Estado, de acordo com o balanço mais recente da Defesa Civil gaúcha, e as autoridades ainda aguardam a confirmação de mais mortes.

Segundo comunicado da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado no início da tarde desta sexta-feira, o desastre climático no Estado também deixou mais de 23.000 pessoas desalojadas.

O órgão ainda relatou que as chuvas afetaram quase metade dos 497 municípios gaúchos -- 235 --, alguns com ruas transformadas em verdadeiros rios, com diversas estradas e pontes destruídas.