Stournaras, do BCE, prevê apenas 3 cortes nas taxas de juros em 2024 devido a crescimento forte 

FRANKFURT (Reuters) - É "muito provável" que o Banco Central Europeu reduza as taxas de juros apenas três vezes este ano, uma vez que o crescimento econômico mais forte do que o esperado sustenta a inflação, disse o membro do BCE Yannis Stournaras em uma entrevista a um veículo de comunicação grego.

O BCE praticamente prometeu começar a reduzir os custos dos empréstimos ante os atuais recordes em junho, mas o caminho a seguir tornou-se mais incerto nas últimas semanas.

Stournaras, autoridade mais flexível que esteve entre os primeiros a pedir um corte nas taxas em junho, disse que uma recuperação econômica no primeiro trimestre do ano tornou três cortes mais prováveis do que quatro.