Wall St salta com dados de empregos nos EUA reforçando hipótese de cortes nos juros

Os três índices registraram seus segundos ganhos semanais consecutivos, impulsionados por declarações do chair do Fed, Jerome Powell, com tom mais brando do que o esperado após decisão sobre os juros na quarta-feira.

O relatório de emprego do Departamento do Trabalho dos EUA mostrou nesta sexta que a economia norte-americana criou menos empregos do que o esperado, enquanto a taxa de desemprego subiu e o crescimento dos salários desacelerou inesperadamente.

O relatório ofereceu sinais de que o mercado de trabalho está se suavizando, o que Powell já disse considerar necessário para colocar a inflação em uma trajetória descendente sustentável. O relatório também forneceu garantias sobre a saúde econômica dos EUA.

O relatório fez com que os investidores aumentassem as apostas de que o Fed implementará sua primeira redução da taxa em setembro.

A Apple subiu 6,0%, depois que a empresa revelou um programa de recompra de ações recorde de 110 bilhões de dólares e superou as expectativas trimestrais.

O Dow Jones subiu 1,18%, para 38.675,68 pontos. O S&P 500 avançou 1,26%, para 5.127,79 pontos. O Nasdaq teve alta de 1,99%, para 16.156,33 pontos.