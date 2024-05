Bolsonaro é novamente internado com infecção na pele em hospital de Manaus

(Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro foi novamente internado em um hospital de Manaus por causa de um quadro de erisipela, uma infecção bacteriana na pele, relatou o ex-presidente em publicação em sua conta no X.

"Estou baixado no Hospital Santa Júlia em Manaus (centro). Quadro de erisipela, ainda sem previsão de alta", escreveu Bolsonaro na publicação.

O ex-presidente participou neste fim de semana de evento com apoiadores na capital amazonense. No sábado ele já havia sido brevemente internado devido à erisipela, mesma infecção que o acometeu em novembro de 2022, após ser derrotado no final do mês anterior em sua tentativa de reeleição pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.