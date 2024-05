BB Seguridade tem alta de 5% no lucro do 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A BB Seguridade teve lucro líquido de 1,84 bilhão de reais no primeiro trimestre, expansão de 4,7% sobre o mesmo período do ano passado, informou o braço de previdência e seguros do Banco do Brasil nesta segunda-feira.

O desempenho foi obtido apesar de uma queda de 34,7% no resultado financeiro, para 220,9 milhões de reais, em meio à redução da taxa Selic e performance negativa de marcação a mercado diante da abertura na curva de juros futuros.

A companhia, no entanto, se manteve à frente das previsões para 2024, com um resultado não decorrente de juros crescendo 10,9% no primeiro trimestre, para 2,36 bilhões de reais, ante estimativa anual de alta no intervalo de 5% a 10%.