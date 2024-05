Cedae foca em reestruturação para buscar alternativa de financiamento em 2025

Segundo ele, estudos serão feitos esse ano para direcionar a solução de mercado mais adequada no ano que vem.

"Para dar conta do nosso plano de investimentos vamos precisar de recursos; vamos chamar o mercado e ver se vai ser lançamento de debêntures, se vai fazer venda de ações, um IPO mais pulverizado no mercado ou um sócio por exemplo. Não dá para falar ainda qual vai ser a solução", disse o executivo à Reuters.

Uma premissa básica é que a empresa manterá o controle do insumo e ativo principal da companhia: a água. No primeiro mandato do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, os segmentos de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto foram privatizados. Os certames renderam aos cofres públicos mais de 20 bilhões de reais.

A Cedae remanescente, que seguiu sendo estatal, se mantém atuando na captação e tratamento da água que abastece o Estado.

Ballon disse à Reuters que a empresa prevê nos próximos anos investimentos na construção de uma nova estação de captação de água do rio Guandu, o mais relevante para abastecer a cidade do Rio de Janeiro, além de melhora de sistemas e interligações que irão demandar investimentos de aproximadamente 5 bilhões de reais.

Esse montante é bem maior do que a média dos últimos anos. Nos últimos 10 anos, a Cedae investiu 2 bilhões de reais, segundo Ballon.