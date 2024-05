BB Seguridade diz que chuvas no RS devem ter pouco impacto em resultado

"Em termos de sinistros, esse evento tem concentração em estruturas físicas, como instalações, armazenagem, edifícios, mas infelizmente a cultura de proteção é pouco difundida", disse o executivo.

Sperendio afirmou que atualmente os seguros residenciais não chegam a 10% do total de prêmios da BB Seguridade "e o Sul é uma fração desta pequena parcela".

O executivo, porém, afirmou que a demanda por seguros deve crescer no Centro-Sul, mas ainda é cedo para se fazer projeções pois há incertezas sobre o espaço no orçamento das famílias para isso.

Questionado sobre eventuais altas de preços de seguros, o diretor financeiro da companhia afirmou que atualmente não há expectativa para elevações no seguro rural no próximo ciclo, embora exista a expectativa de aumento na demanda a partir de meados do ano quando meteorologistas afirmam esperar início dos efeitos do fenômeno climático La Niña.

A BB Seguridade divulgou mais cedo alta de 5% no lucro líquido do primeiro trimestre sobre um ano antes, com a performance do início do ano sendo melhor que a prevista pela companhia para o ano todo.

O diretor financeiro do braço de seguros e previdência do Banco do Brasil afirmou que a probabilidade da empresa conseguir ficar na metade superior de suas projeções para no "aumento bastante" após o resultado do primeiro trimestre.