Fãs de Warren Buffett traçam seu próprio caminho para quando ele não estiver vivo

"As multidões serão menores quando Buffett não estiver aqui, mas a empresa continuará indo bem", disse Jason Garner, um estudante de 20 anos da Queens University em Kingston, no Canadá.

A Berkshire é um conglomerado de 865 bilhões de dólares cujas dezenas de empresas incluem Geico, BNSF, Dairy Queen, além de muitas empresas de serviços públicos e negócios industriais.

Buffett gere a empresa em sua cidade natal, Omaha, no Estado norte-americano de Nebraska, desde 1965. Apesar do tamanho da Berkshire, suas ações superaram o índice S&P 500 na última década, embora em menor proporção do que no passado.

Muitos dos que compareceram ao fim de semana que Buffett apelidou de "Woodstock para capitalistas" expressaram confiança, às vezes com um toque de inquietação, sobre o futuro da Berkshire sem o lendário bilionário.

A morte, em novembro, do parceiro de negócios de longa data de Buffett, Charlie Munger, aos 99 anos, renovou o foco na idade do próprio Buffett.

Buffett respondeu a quase cinco horas de perguntas dos acionistas em uma arena no centro da cidade com seu sucessor, o vice-presidente Greg Abel, de 61 anos.