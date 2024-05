Haddad fala em linha de crédito para RS e possibilidade de diferimento a empresas

Haddad também citou outras medidas de auxílio tomadas pelo governo no passado e disse que um diferimento a empresas do sul do país está no radar da Pasta.

Questionado se possíveis benefícios em relação à dívida serão estendidos a outros estados, o ministro ressaltou que, em um primeiro momento, eles serão restritos ao Rio Grande do Sul.

"Vamos fasear. Nós temos que isolar, nesse momento, o maior problema nosso para enfrentar de maneira adequada. É um caso totalmente atípico que precisa de um tratamento específico."

Segundo Haddad, a ideia é usar a rede bancária para auxiliar na questão. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pode ser usado como canal de distribuição.

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Congresso Nacional um projeto de decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade e, se aprovado, autoriza a União a excluir dos resultados fiscais as despesas autorizadas por meio de crédito extraordinário e renúncias fiscais necessárias para o enfrentamento do desastre climático.

De acordo com o ministro, o crédito extraordinário será destinado às prefeituras, para reconstrução, enquanto a linha de crédito estará voltada às famílias e empresas.