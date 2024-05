Ibovespa avança com blue chips em começo de semana com bateria de balanços

- BRASKEM PNA desabava 13,71%, a 19,89 reais, após o grupo de Abu Dhabi Adnoc revelar que não tem mais interesse em continuar com negociações com a Novonor para aquisição de participação da empresa na petroquímica brasileira. A Adnoc havia apresentado em novembro uma oferta não vinculante pela participação da Novonor na Braskem que implicava um preço por ação de 37,29 reais, totalizando um valor de 10,5 bilhões de reais.

- GERDAU PN avançava 0,71%, a 19,80 reais, tendo como pano de fundo relatório de analistas do Itaú BBA elevando a recomendação das ações para "outperform", com preço-alvo de 24 reais.

- VALE ON subia 0,56%, a 64,35 reais, respondendo por um suporte relevante, endossada pela alta dos preços futuros do minério de ferro na China após feriado naquele país em parte da semana passada. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 2,63%, a 896 iuanes (124,21 dólares) a tonelada, o maior valor desde 7 de março.

- MINERVA ON recuava 3,53%, a 6,02 reais, tendo no radar relatório de analistas do BTG Pactual cortando a recomendação das ações para "neutra", com preço-alvo de 8 reais.

- PETROBRAS PN avançava 0,93%, a 40,26 reais, em dia de alta dos preços do petróleo do exterior, com o Brent mostrando acréscimo de 0,64%.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 1,09%, a 32,55 reais, antes da divulgação do balanço após o fechamento do mercado. BRADESCO PN subia 0,07%, a 13,79 reais. Ainda no setor, SANTANDER BRASIL UNIT valorizava-se 2,06% e BANCO DO BRASIL ON tinha elevação de 0,32%.