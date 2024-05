Indicador antecedente de emprego tem em abril nível mais alto em 1 ano e meio, mostra FGV

"Ainda é preciso cautela pelo patamar baixo do indicador, retornando para o nível de 2022, e pela recente alta da incerteza, que pode ser um obstáculo para a continuidade dessa retomada do indicador”, completou.

Os componentes do IAEmp mostram que quatro dos sete componentes contribuíram para alta em abril. Os destaques positivos foram Tendência dos Negócios da Indústria, que contribuiu com 0,9 ponto, e o indicador de Emprego Previsto de Serviços, com 0,5 ponto.

(Por Camila Moreira)