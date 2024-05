Lucro do Itaú Unibanco cresce 15,8% no 1º tri com melhora em rentabilidade

De acordo com o Itaú, entre os fatores que mais influenciaram os resultados estão o aumento da margem financeira com clientes e o avanço das receitas de serviços e seguros.

A margem financeira somou 26,88 bilhões de reais, alta de 8,9% ano a ano, com a margem com clientes crescendo 7,4%, para 25,821 bilhões de reais. A margem financeira com o mercado mostrou um aumento de 64,3%.

A carteira de crédito total ajustada apurou uma expansão de 2,8%, para 1,18 trilhão de reais em março, enquanto o índice de inadimplência de 90 dias caiu de 2,9% para 2,7%. O custo do crédito totalizou 8,793 bilhões de reais, queda de 3,2% ano a ano. O banco atribuiu os números à qualidade das safras recentes.

Na base trimestral, porém, a carteira de crédito teve aumento de apenas 0,7%, com desempenho negativo de pessoas físicas (-0,6%). A inadimplência nessa comparação caiu apenas 0,1 ponto percentual e o custo do crédito teve baixa de 3,9%, com recuo de provisões (-1,8%).

As receitas com prestação de serviços aumentaram 4,9% ano a ano, mas recuaram 3,1% em relação ao último trimestre de 2023, para 10,852 bilhões de reais.

O índice de eficiência do banco acumulado de 12 meses foi de 39,6%, redução de 1,2 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano anterior, ficando no menor patamar desde a fusão entre Itaú e Unibanco.