Petrobras faz carregamento de diesel da Índia em navio-tanque de petróleo após atrasos

As remessas maiores provavelmente aliviarão a pressão de baixa em um mercado asiático de diesel com excesso de oferta e criarão um piso de preço para o mercado atual, disseram as fontes. Por enquanto, as margens de refino parecem estar perto de atingir o nível mínimo de 13-14 dólares por barril na Ásia, acrescentou uma das fontes.

O petroleiro Milton Santos, fretado pela Petrobras, carregou de 100.000 a 105.000 toneladas (745.000 a 782.250 barris) de diesel com teor de enxofre ultrabaixo no porto Sikka da Reliance nos dias 4 e 5 de maio e deve chegar ao Brasil na primeira quinzena de junho, segundo dados da LSEG, Kpler e uma fonte do setor de corretagem de navios.

O carregamento foi adiado por quase um mês devido a um processo de limpeza e lavagem mais longo do que o esperado, disseram duas fontes de navegação.

Tanto a Petrobras quanto a Reliance não responderam aos pedidos de comentários da Reuters.

O embarque ocorre depois que 360 mil toneladas de diesel russo enviadas em março foram descarregadas no Brasil nas últimas semanas, com cerca de 177 mil toneladas de cargas realizadas no mês de abril previstas para serem descarregadas nesta semana, de acordo com fontes do setor de corretagem.

CUSTOS DE FRETE