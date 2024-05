Banco do Japão examinará movimentos do iene ao orientar política monetária, diz presidente

Por Leika Kihara e Satoshi Sugiyama

TÓQUIO (Reuters) - O presidente do Banco do Japão (BOJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, disse nesta terça-feira que o banco central examinará os recentes movimentos do iene ao orientar a política monetária, já que eles podem afetar significativamente a economia e os preços.

Falando a repórteres depois de se reunir com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, Ueda disse que discutiu as recentes movimentações cambiais, bem como os desdobramentos econômicos após a decisão do BOJ de encerrar as taxas de juros negativas em março.