Banco Pine dobra lucro no 1º tri com alta de 60% na carteira de crédito

De acordo com Clive Botelho, membro do comitê executivo, o primeiro trimestre é sazonalmente mais fraco para o crédito corporativo e mais forte para o crédito colateralizado dado o aumento do salário-mínimo.

Quanto ao funding, o Banco Pine encerrou o trimestre com um total 14,4 bilhões de reais em recursos captados, alta de 36% ano a ano. O patrimônio de referência aumentou 52%, para 1,4 bilhão de reais, segundo os dados divulgados nesta terça-feira.

O banco terminou março com índice de inadimplência de operações vencidas há mais de 90 dias de 0,8% ante 0,7% no primeiro trimestre de 2023 e 0,3% no final do ano passado.

O índice de eficiência teve incremento de 8 pontos entre o final de março do ano passado e o fim do primeiro trimestre deste ano, passando de 36% para 44%. Já o indicador de rentabilidade cresceu 10 pontos no período, para 23,9%.

(Por Paula Arend Laier)