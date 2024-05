Dólar fecha quase estável pelo 2º dia à espera do Copom

Às 17h04, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,14%, a 5,0785 reais na venda.

A expectativa antes da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, na quarta-feira, voltou a travar os negócios no Brasil nesta terça-feira, com investidores posicionados no câmbio e nos juros futuros cautelosos antes do anúncio sobre a taxa básica Selic, atualmente em 10,75% ao ano.

Em função disso, o dólar à vista oscilou em margens bastante estreitas no Brasil, variando entre a cotação máxima de 5,0855 reais (+0,21%) às 9h30 e a mínima de 5,0492 reais (-0,51%) às 11h54.

“Mercado está em compasso de espera, e desta vez um pouco cauteloso em relação ao tamanho do corte que vem amanhã (quarta-feira). Não vejo nenhuma Tesouraria se posicionando hoje, na véspera, como usualmente acontece”, comentou durante a tarde o diretor da assessoria de câmbio FB Capital, Fernando Bergallo.

Na curva de juros, a precificação majoritária aponta para um corte de 25 pontos-base para a Selic nesta quarta-feira, com uma minoria posicionada em corte de 50 pontos-base.

Profissionais ouvidos pela Reuters avaliaram que, caso o corte seja de 25 pontos-base, como precificado, os efeitos no câmbio tendem a ser menores. Isso porque o diferencial de juros entre Brasil e exterior não fechará tanto, mantendo em grande parte a atratividade do país ao capital internacional.