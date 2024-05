Dólar tem estabilidade com exterior favorável e antes do Copom

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar rondava a estabilidade frente ao real logo após a abertura desta terça-feira, em linha com o alívio externo sobre as perspectivas de afrouxamento monetário nos Estados Unidos, enquanto, no Brasil, o foco estava no ritmo de redução da Selic a ser adotado pelo Banco Central em seu encontro desta semana.

Às 9h04 (de Brasília), o dólar à vista caía 0,01%, a 5,0745 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha estabilidade, a 5,0855 reais.

Na véspera, a moeda norte-americana à vista fechou o dia cotada a 5,0749 reais na venda, em leve alta de 0,11%.